Москва, 16 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Попытка государственного переворота в Турции может повлечь за собой серьезные изменения во внутренней и внешней политике страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. «Многое будет определяться тем, какой урок извлечет из этих трагических событий президент Турции Реджеп Эрдоган», — отметил сенатор.

Флаги Турции

На волне победы над мятежниками у Эрдогана есть большой соблазн пойти на ограничение демократических свобод, на сосредоточение всей полноты власти в своих руках, и, скорее всего, такие меры будут поддержаны основной массой населения, рассуждает парламентарий. «Наверное, это позволит на какое-то время стабилизировать ситуацию, но Турция по-прежнему останется беременна военным переворотом. В любом случае внутренняя напряженность — этот предвестник различных общественных катаклизмов — из страны никуда не денется», — говорит он.

Другой путь, продолжил сенатор, отказ от шараханий во внутренней и внешней политике. Напротив, считает Клинцевич, она должна стать значительно более понятной, последовательной и предсказуемой. «Один только факт, что в перевороте участвовал пилот, сбивший российский Су-24, со всей очевидностью свидетельствует, какой бы «оголтелой» стала страна в случае успеха путчистов. Но люди, выйдя на улицы и поддержав законно избранную власть, дали ясно понять, что такая Турция им нужна», — говорит законодатель.

«В этой связи полагаю, что линия на замирение с Россией будет продолжена Эрдоганом. Более того, жду от него новых инициатив в развитии и углублении российско-турецких отношений. В трудные для Турции часы Россия твердо продемонстрировала поддержку законно избранной власти», — заявил Клинцевич. «В течение месяца-двух будет определен новый курс Турции. Мы в России будем внимательно следить за развитием событий, желая турецкому обществу стабильности и процветания», — заключил он.