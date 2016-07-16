Тегеран, 16 июля, 2016, 14:05 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Здание МИД Ирана

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани стал одним из первых иранских политиков, прокомментировавших попытку государственного переворота в Турции.

Шамхани выразил «глубокую обеспокоенность в связи с событиями в Турции». «Мы внимательно и настороженно наблюдаем за развитием событий в Турции. Нестабильность в Турции — прямая угроза безопасности и спокойствию турецкого народа. Все наземные и воздушные границы с Турцией находятся под полным контролем», — передает слова Шамхани агентство Tasnim News.

«Мы глубоко обеспокоены кризисом в Турции. Стабильность, демократия и безопасность турецкого народа имеет для нас первостепенное значение», — так в своем Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф отреагировал на новость о начале переворота.

После сообщений в СМИ о подавлении путча Зариф написал новый пост на своей странице. «Храбрость турецкого народа и его правительства доказывает, что переворотам нет места в нашем регионе, и они обречены на провал», — написал глава иранского МИД.

Министр разведки Ирана Махмуд Алави пожелал «безопасности и стабильности Турции». «Военные, службы безопасности и разведки приведены в состояние повышенной готовности. Мы держим границу под контролем», — цитирует министра Defa Press.

Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренное совещание, на котором обсуждались последние события в Турции. В ночь с 15 на 16 июля в Стамбуле и Анкаре военные предприняли попытку свергнуть президента Турции Реджепа Эрдогана. По последним данным 2839 солдат арестовано, 161 человек убит и около 1500 получили ранения.