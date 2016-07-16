Анкара, 16 июля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Мятежные военные захватили фрегат ВМС Турции «Явуз», а также удерживают командующего ВМС республики. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают Reuters со ссылкой на греческий военный источник.

Jorge Guerra Moreno Турецкий фрегат класса «Явуз»

Сообщается, что мятежникам удалось захватить фрегат «Явуз» на главной базе ВМС Турции — Гельджюк. В руках мятежников также находится командующий турецкими ВМС.

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку захвата власти. Однако, оправившиеся после первого шока спецслужбы, правоохранительные силы и верные президенту Турции Редждепу Тайипу Эрдогану военные части смогли дать отпор мятежникам.

Сейчас отдельные группы мятежников действуют разрозненно. Лояльные Эрдогану силовики задержали 2,8 тысяч военных, поднявших мятеж.