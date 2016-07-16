СМИ: мятежники захватили командующего ВМС Турции и фрегат «Явуз»
Анкара, 16 июля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Мятежные военные захватили фрегат ВМС Турции «Явуз», а также удерживают командующего ВМС республики. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают Reuters со ссылкой на греческий военный источник.
Сообщается, что мятежникам удалось захватить фрегат «Явуз» на главной базе ВМС Турции — Гельджюк. В руках мятежников также находится командующий турецкими ВМС.
Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку захвата власти. Однако, оправившиеся после первого шока спецслужбы, правоохранительные силы и верные президенту Турции Редждепу Тайипу Эрдогану военные части смогли дать отпор мятежникам.
Сейчас отдельные группы мятежников действуют разрозненно. Лояльные Эрдогану силовики задержали 2,8 тысяч военных, поднявших мятеж.