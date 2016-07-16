Москва, 16 июля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Госдуме просят граждан России воздержаться от посещения Турции, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Аэропорт

«После произошедших событий ситуация в Турции ещё долго не вернётся в нормальное русло, раскол в обществе будет провоцировать новые эксцессы даже при жёстких репрессиях со стороны турецкого руководства, поэтому убедительно просил бы наших граждан воздержаться от посещения Турции, особенно для семейного отдыха», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

«У Турции ближайшие годы будут сложными как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими государствами», — отметил парламентарий.

Очевидно, что случившееся подтверждает глубокий общественный кризис в этой стране, который оказывает влияние на общую обстановку в регионе, говорит депутат. «Безусловное беспокойство вызывает судьба наших граждан, находящихся в такой опасной обстановке в Турции», — указал он.

Железняк также осудил действия президента страны Реджепа Эрдогана, призвавшего мирных жителей защитить существующую власть. «В условиях военного переворота призыв Эрдогана к мирным гражданам выйти на улицу и противостоять армии наглядно характеризует отношение турецкого руководителя к ценности жизни людей. Вместо того, чтобы справляться с ситуацией при помощи верных ему подразделений и защищать мирное население, президент Турции решил использовать безоружных людей против военной техники, как «живой щит», — констатировал депутат.

Читайте также: Минтранс РФ запретил все регулярные рейсы в Турцию

В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час.