Москва, 16 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации временно запретило российским авиаперевозчикам совершать регулярные рейсы в Турцию. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает телеканал RT.

Аэропорт

Сообщается, что Минтранс РФ ввел временный запрет на выполнение регулярных рейсов в Турцию для всех российских авиакомпаний. Запрет введен в связи с попыткой военного переворота в Турции и будет действовать вплоть до особого распоряжения.

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных попыталась захватить власть в стране. Мятеж не удался, и верные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану военные части, полиция и спецслужбы подавили выступление военных.

Мятежники использовали боевую авиацию. Вертолеты атаковали несколько правительственных зданий в Анкаре, один из истребителей мятежников нанес авиаудар по зданию парламента Турции. На данный момент небо над всем северо-западом Турции перекрыто.