Москва, 16 июля, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Государственный переворот — это новый сценарий геополитического переустройства мира. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 16 июля об этом заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя попытку госпереворота в Турции.

Кукрыниксы. Не удержаться. 1971

«Мир живет в новой парадигме бесправия, когда целый арсенал различных внешних инструментов заточен на запуск механизма самоуничтожения стран и народов. Государственный переворот — это новый сценарий геополитического переустройства мира, в котором свободу и демократию превращают в хамелеонов для пренебрежения международным правом в зависимости от выгоды», — заявила Яровая.

По мнению депутата, Турция — сгусток проблем, в котором очевидно только то, что народ находится в опасности разжигания гражданской войны и конфликта элит.

«Россия всегда против насильственных переворотов, независимо от того, о какой стране и о каком руководстве идет речь. Суверенное право народов на формирование власти через выборы должно быть незыблемо. Это важнейший фактор и национальной, и глобальной безопасности», — напомнила она.

В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. По предварительным данным, погибли около 200 человек.