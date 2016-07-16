Ницца, Франция, 16 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) взяла на себя ответственность за террористический акт на набережной французской Ниццы. Об этом сегодня, 16 июля. сообщает французское издание «20 Minutes».

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Сообщается, что на странице в Telegram агентства Amaq, которое передает новости от имени боевиков, сказано, что атака в Ницце была совершена солдатом ИГ, который якобы ответил на призыв нападать на граждан стран, которые входят в антитеррористическую коалицию.

Напомним, 14 июля, на Английской набережной в Ницце собралось много людей, чтобы посмотреть салют в честь Дня взятия Бастилии. Исламист, выходец из Туниса Мухамед Булель за рулем грузовика на скорости 60−70 километров в час врезался в толпу людей и проехал около 2 км по зигзагообразной траектории.

По последним данным, в результате теракта погибли 84 человека. Среди погибших есть одна гражданка Российской Федерации.