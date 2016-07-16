Анкара, 16 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Число жертв неудавшегося военного переворота в Турции продолжает расти. По сообщениям турецких СМИ на данный момент известно о гибели более 100 сторонников военного переворота, а также более 40 полицейских, которые остались лояльны президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

gmfus.org Солдаты ВС Турции

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла неудачную попытку военного переворота в стране. Мятежники использовали тяжелую технику и военную авиацию.

Лояльные Эрдогану военные, правоохранительные органы и спецслужбы смогли подавить мятеж. Часть мятежных военных сдалась. Сторонники Эрдогана жестоко расправляются с мятежниками. Их избивают и калечат. По неподтвержденным данным, одному солдату отрубили голову.

На данный момент известно, что более 1,5 тысяч мятежников сложили оружие и сдались.