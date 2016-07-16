Санкт-Петербург, 16 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Сегодня ночью, 16 июля, легендарный крейсер «Аврора», участвовавший в четырех военных кампаниях и трех революциях, вернулся в Петербург после почти двухлетнего ремонта на Кронштадтском морском заводе. За этим событием внимательно следил фотокорреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Возвращение «Авроры»

После окончания ремонтных работ в пятницу, 15 июля, крейсер передали Военно-Морскому флоту РФ. В связи с этим состоялось торжественное построение экипажа на борту корабля номер один. Моряки даже получили из рук руководителей завода, где крейсер находился на ремонте с 2014 года, уменьшенную копию «Авроры».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проход под Троицким мостом

После этого знаменитое судно начало свой путь в родную гавань — к Петроградской набережной у Нахимовского военно-морского училища. Пока крейсер латали специалисты на Кронштадском морском заводе, панорама набережной исторического центра города казалась непривычно пустой. Ведь легендарная «Аврора» находилась здесь с 1944 года в качестве музея-памятника истории флота и учебного блокшива Нахимовского училища.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Аврору» тащат к месту стоянки

По пути домой корабль сначала проплыл под разведенным Благовещенским мостом, войдя таким образом на внутренние российские морские пути. Далее «Аврора» проплыла под Дворцовым мостом, после чего в воздух были запущены две ракеты. Из одной трубы отремонтированного крейсера шел дым, что зрители, заполонившие всю набережную, сочли элементом исторической реконструкции. Вообще, на ночую прогулку до родной гавани корабля номер один пришли посмотреть тысячи петербуржцев. Они внимательно следили за передвижением «Авроры», фотографировали, аплодировали и даже забирались на крыши автомобилей, чтобы подробно рассмотреть обновленное судно.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ликование на Дворцовой набережной

Как ранее передавало ИА REGNUM, попасть на борт символа Октябрьской революции можно будет не ранее 31 июля в День ВМФ, а до этого на корабле смонтируют новую экспозицию. Официальное торжественное открытие пройдет 31 июля, на которой, как ожидается, будет участвовать президент РФ Владимир Путин.

Читать подробнее: Крейсер «Аврора» возвращается