Ереван, 16 июля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Погрануправление ФСБ России в Армении перешло на усиленный режим работы в связи с событиями в Турции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Получить оперативный комментарий в пресс-службе 102-й российской базы в Армении не удалось.

novostink.ru Армяно-турецкая граница

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Число погибших в результате неудавшегося военного переворота достигло 90 человек. Также власти рапортуют, что более полутора тысяч военных задержаны. Отряды военных складывают оружие и сдаются полиции и верным правительству частям, сообщают местные СМИ.

На основании межгосударственного договора о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенного в сентябре 1992 года, охрану государственной границы Армении с Турцией (330 километров) и Ираном (45 километров) осуществляет Пограничное управление ФСБ России. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.