Чебоксары, 16 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Сразу в двух районах Чувашии идут археологические раскопки. В Марпосадском и Вурнарском районах исследуют могильники, относящиеся к финно-угорской и древне-мордовской культуре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

chnmuseum.ru Раскопки в Марпосадском районе. Финно-угорское захоронение

В Марпосадский район выехали сотрудники Чувашского национального музея Александр Волков и Руслан Петров, которые в составе экспедиции исследуют финно-угорский могильник X—XI веков. В ходе раскопок археологами обнаружен погребальный инвентарь, который и помог в определении этнической принадлежности могильника. В числе этноопределяющих находок — украшения, перстни, медальоны, сосуды и хозяйственно-бытовой инвентарь.

«Уникальность раскопок заключается в том, что археологических памятников такого типа на территории Чувашии еще не было обнаружено», — говорится на сайте музея. После научной обработки материалы раскопок пополнят фонды Чувашского национального музея.

Продолжаются археологические раскопки и в Вурнарском районе на Сендимиркинском могильнике, которые пройдут до 22 июля. Сюда выехали студенты Мордовского государственного пединститута им. Евсевьева и Мордовского госуниверситета им. Огарева, которые исследуют территорию совместно с представителями Чувашского государственного института гуманитарных наук. На сегодняшний день археологи вскрыли глубину двух слоев, где можно увидеть 14 погребений. Пока определены женские и детские погребения, пишет районная газета «Путь Победы».

В публикации отмечается, что в этом году раскопали наконечники, нашли нагайку, а также несколько вариантов керамики эпохи бронзы и керамики эпохи раннего железного века. Как и в прошлые годы, обнаружили ножи, кинжал, черепа, бусы, нагрудные и головные бляхи, подвески, горшки. В прошлом году здесь обнаружили останки чувашского святилища — киремет.