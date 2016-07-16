Уфа, 16 июля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе «Уфанефтехим» произошел сильный пожар. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии.

bashneft.ru Завод «Уфанефтехим»

Сообщается, что о пожаре на заводе стало известно около 4:45 по местному времени (2:45 мск). Пламя отхватило установку «Гидрокрекинг». С огнем боролись 60 пожарных при 20 единицах техники.

На данный момент известно, что от сильных ожогов, полученных в результате пожара на «Уфанефтехиме», скончались пять человек.

Специальная комиссия будет расследовать причины возгорания. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать разгерметизация установки «Гидрокрекинг».

«Уфанефтехим» принадлежит компании «Башнефть».