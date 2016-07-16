Анталья, Турция, 16 июля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Генеральное консульство Российской Федерации в Анталье призывает российских граждан в Турции сохранять спокойствие и соблюдать повышенный режим безопасности. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 16 июля, в официальном Facebook Генконсульства РФ в Анталье.

Флаг России

«Дорогие сограждане! В связи с сегодняшними событиями просим сохранять спокойствие и соблюдать повышенный режим безопасности. Вы можете оставить свои координаты, отправив сообщение на адрес электронной почты Генконсульства ruskonsant@yandex.ru», — сказано в сообщении Генконсульства.

Напомним, в ночь на 16 июля группа военных предприняла попытку военного переворота. Однако, лояльная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану часть армии и спецслужб подавила мятеж.