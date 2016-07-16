Москва, 16 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Действия президента Турции Реджепа Эрдогана во время попытки переворота в очередной раз наглядно характеризуют его, считает вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

ИА REGNUM

«В условиях военного переворота призывать людей выйти на улицу и противостоять армии — безответственно и бессовестно для политика!» — написал Железняк в Facebook. Вместо того, чтобы справляться с ситуацией при помощи верных ему подразделений, Эрдоган пытается сбежать в Германию и жаждет, чтобы люди вместо него решили проблему с военными, призывая людей идти под пули и танки, как пушечное мясо, возмущен Железняк.

«Все это в очередной раз наглядно характеризует, что из себя представляет Эрдоган», — делает вывод депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».