Москва, 16 июля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Легитимность президента Турции является мощным оружием против заговора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM

«При всём авторитарном стиле Эрдогана, при всей спорности его решений он является законной властью. Легитимность — мощное оружие против заговора», — написал Пушков в Twitter.

Вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано, сообщают СМИ. В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час.