Анкара, 16 июля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Турецкая полиция сообщает, что в ходе столкновений у здания парламента Турции в Анкаре погибли 16 организаторов попытки военного переворота. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают турецкие СМИ.

afgrefugees.com Здание парламента Турции

Напомним, в ночь на 16 июля группа турецких военных попыталась захватить власть в стране. В Анкаре им удалось захватить некоторые правительственные здания. Однако лояльные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану военные и спецслужбы дали отпор мятежникам и сейчас зачищают Стамбул и Анкару.

Отряды мятежных военных уже сдаются. Сторонники Эрдогана набрасываются на военных и избивают их. В Анкаре верные Эрдогану военные сбили два вертолета мятежников.