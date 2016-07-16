Астана, 16 июля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Ерлан Карин считает, что неудавшийся путч — еще одно свидетельство растущего недовольства внутри элиты и общества курсом турецкого лидера и возможное начало серьезных потрясений в обществе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Попытка военного переворота в Турции провалилась. Народ вышел на улицы с поддержкой правительства. Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — прим. ИА REGNUM) удержался у власти. Сторонники президента ликуют. Сейчас момент очередного триумфа Эрдогана — его поддержали внутри и за пределами страны. Наверное, это кульминационная точка в его правлении», — полагает Карин.

По мнению директора КИСИ, независимо от оценок, происходящие события «в любом случае могут стать началом серьезных потрясений в обществе». «Неудавшийся путч стал еще одним свидетельством растущего недовольства внутри элиты и общества курсом Эрдогана. Даже если это была небольшая группа военных, но то, что они решились на такой шаг, говорит, наоборот, о некоторой отчаянности их действий», — указывает Ерлан Карин на признаки напряженности внутри турецкой власти.

Глава КИСИ также напомнил предшествующий событийный контекст: «В прошлом году правящая Ак партия (Партия справедливости и развития или AK Parti — от турецкого «Ak» — «белый, светлый, чистый» — прим. ИА REGNUM) только со второй попытки смогла заполучить большинство в парламенте и сформировать правительство. Разногласия пошли и в самой Ак партии: сначала сместили Гюля (экс-президент Турции Абдулла Гюль), затем Давутоглу (бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу). Анкара втянулась в различные внешнеполитические авантюры и в итоге привнесла многие противоречия региональной политики к себе домой. Страна кишит террористами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM) и курдскими боевиками. В итоге в обществе появились серьезные линии разлома».

Будущее Турции сегодня видится главе КИСИ тревожным. «Внешних сил, желающих подергать за ниточки запутанного клубка внутритурецких противоречий, тоже немало. Поэтому сегодня для Турции самый опасный сценарий — это не угроза военных переворотов, а риски внутренних столкновений в обществе. Эрдоган удержался, устоит ли Турция — вот главный вопрос драматичных и трагических событий сегодняшней ночи в Анкаре и Стамбуле», — заключил Ерлан Карин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до выяснения ситуации в Турции Комитет гражданской авиации Казахстана сегодня отменил 15 авиарейсов из городов республики в Турцию: 9 рейсов отечественных и 6 — иностранных авиакомпаний.

Напомним, попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные. Позднее руководство страны заявило, что попытка переворота провалилась и ситуация находится под контролем. По заявлению прокуратуры Турции, в ходе попытки военного переворота в ночь на 16 июля погибли порядка 60 человек, в том числе жертвами столкновений в Анкаре стали 42 человека. За неудавшейся попыткой военного госпереворота последовали массовые аресты: по последним данным арестованы уже 660 человек.

Читайте также:

При попытке военного переворота в Турции погибли 60 человек

После неудавшегося военного переворота в Турции идут массовые аресты

ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий.