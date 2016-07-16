Анкара, 16 июля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Телеканал CNN Turk возобновил вещание после сообщения о захвате здания военными. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба телеканала в своем Twitter.

asteltr.com Телеканал CNN Turk возобновил вещание

«Мы вновь начинаем вещание», — сказано в сообщении.

Ранее в прямом эфире CNN Turk были слышны выстрелы и ведущий прямо в эфире сообщил, что здание захвачено военными.

В ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку военного переворота в стране. На улицы Стамбула и Анкары вышли военные с бронетехникой. Они захватили ряд правительственных зданий и стратегических объектов.

Через несколько часов лояльная Эрдогану часть армии и спецслужбы вступили в столкновения с мятежниками. Вскоре мятежники начали сдаваться.