Анкара, 16 июля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции назначен Умит Дундар. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают турецкие СМИ.

Турецкий флаг, пулемёт и военные

Напомним, ранее стало известно, что мятежные военные взяли в заложники действующего начальника Генштаба ВС Турции Хулуси Акара. Потом сообщалось, что он освобожден. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Также СМИ со ссылкой на турецкого чиновника сообщают, что от должностей отстранены уже пять генералов и 29 полковников. У мятежников пока ещё имеются в распоряжении несколько военных вертолетов, но верные правительству силы готовы их сбить в ближайшее время.