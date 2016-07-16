Астана, 16 июля, 2016, 08:21 — ИА Регнум.



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Рейсы из Казахстана в Турцию отменены до выяснения ситуации. Об этом сегодня, 16 июля, заявил официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК Кайсар Жумабайулы. Сообщение с пометкой «срочно!», растиражированное СМИ, появилось на странице Жумабайулы в социальной сети Фейсбук.

«В связи с ситуацией в Турции, отменены все авиарейсы из Казахстана. До выяснения ситуации в Турции, КГА (Комитет гражданской авиации) МИР РК сегодня отменил 15 авиарейсов из городов республики в Турцию: 9 рейсов отечественных и 6 — иностранных авиакомпаний. В том числе отменен рейс авиакомпании Скат из Караганды, самолет, вылетевший в 06.30, возвращается обратно в аэропорт вылета», — сообщил Кайсар Жумабайулы.

Чуть позже официальный представитель министерства добавил, что в ведомстве планируется брифинг для СМИ по авиасообщению с Турцией.

Следом официальное сообщение разослал национальный авиаперевозчик «Эйр Астана».

«В связи с неопределенной политической ситуацией в Турции, рейсы Астана-Анталья-Астана и Алматы-Анталья-Алматы задержаны до принятия решения Комитетом гражданской авиации о выполнении рейсов 16 июля», — говорится в сообщении перевозчика.

Начальник отдела по связям с общественностью авиакомпании SСAT Виктория Ульянова также заявила, что «на данный момент все вылеты из Казахстана приостановлены до выяснения обстоятельств».

Президент Ассоциации туристских агентств Казахстана Асель Нуркебаева также на своей странице в Фейсбук обратилась к туристам.

«В связи с попыткой госпереворота в Анкаре, просим соблюдать спокойствие и не покидать территорию отеля, туристов находящихся в Анталии», — написала Нуркебаева (сохранены орфография и пунктуация автора — прим. ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции в ночь на 16 июля произошла попытка государственного переворота. Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные.

По заявлениям руководства страны, попытка переворота провалилась, и ситуация находится под контролем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками. В попытке госпереворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По заявлению прокуратуры Турции, в ходе попытки военного переворота в ночь на 16 июля погибли порядка 60 человек, в том числе жертвами столкновений в Анкаре стали 42 человека.

По данным Associated Press, в больницы Стамбула поступило не менее 150 пострадавших.