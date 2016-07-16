Анкара, 16 июля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Истребители F-16 наносят авиаудары по танкам мятежников, которые блокировали президентский дворец в Анкаре. Об этом сегодня, 16 июля, сообщают турецкие СМИ.

naked-science.ru Турецкие F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников оставаться на улицах, чтобы показать свою лояльность его режиму. Он также заявил, что ситуация в Турции стабилизируется.

Напомним, в ночь на 16 июля, группа турецких военных попыталась захватить власть. Мятежники захватили ряд правительственных зданий, разбомбили парламент Турции. По последним данным в ходе столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли не менее 60 человек.

Подконтрольная Эрдогану часть армии смогла подавить мятеж. На данный момент арестовано уже более 200 человек, причастных к мятежу.