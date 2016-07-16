Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Мятежники, захватившие один из мостов через пролив Босфор в Стамбуле в ходе попытки военного переворота в стране, объявили о капитуляции, передаёт телеканал CNN Turk.

wallpaperscraft.com Мост через Босфор

Сообщается, что около 50 военнослужащих вышли с поднятыми руками, оставив танки, которыми они перекрыли движение по мосту.

Ранее премьер-министр страны Бинали Йылдырым сообщил, что по подозрению в причастности к попытке переворота задержано более 130 военных, среди которых есть полковники.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. На здание парламента Турции были сброшены бомбы. По данным прокуратуры страны, в ходе столкновений погибли не менее 60 человек.

Руководство страны заявляет, что на данный момент ситуация находится под контролем. По подозрению в причастности к попытке переворота арестованы более 130 военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками.