Анкара, 16 июля, 2016, 06:57 — ИА Регнум. Власти Турции закрыли пролив Босфор для прохождения танкеров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на морского оператора GAC.

re-actor.net Пролив Босфор закрыт для прохода танкеров

Уточняется, что данное решение принято «из соображений безопасности» после совершённой в ночь на 16 июля попытки военного переворота в стране.

Транзит для других типов судов в настоящее время открыт.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. На здание парламента Турции были сброшены бомбы. По данным прокуратуры страны, в ходе столкновений погибли не менее 60 человек.

Руководство страны заявляет, что на данный момент ситуация находится под контролем. По подозрению в причастности к попытке переворота арестованы более 130 военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками.