Анкара, 16 июля, 2016, 06:32 — ИА Регнум. В ходе попытки военного переворота в Турции в ночь на 16 июля погибли порядка 60 человек, в том числе жертвами столкновений в Анкаре стали 42 человека, говорится в заявлении прокуратуры страны.

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По информации Associated Press, в больницы Стамбула поступило не менее 150 пострадавших.

Согласно сообщениям СМИ, взрывов в Анкаре не слышно в течение последнего часа. Интенсивность перестрелок возле здания правительства снизилась, раздаются лишь одиночные выстрелы. Военная авиация прекратила полёты над городом.

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле с 6:00 по московскому времени возобновил работу, сообщили в Turkish Airlines.

Ранее премьер-министр страны Бинали Йылдырым сообщил, что по подозрению в причастности к попытке госпереворота задержано в общей сложности более 130 военных, среди которых есть полковники. Глава правительства также заявил, что всё командование Вооружённых сил находится на своих местах и при исполнении обязанностей.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Руководство страны заявляет, что попытка переворота провалилась и на данный момент ситуация находится под контролем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками.

В попытке государственного переворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.