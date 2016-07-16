Краснодар, 16 июля, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт самолёт авиакомпании Pegasus Airlines с 98 пассажирами на борту вылетел из Краснодара в Стамбул. Как сообщили в пресс-служба «Базэл Аэро», рейс отправлен с задержкой в один час.

yugopolis.ru Pegasus Airlines

Уточняется, что воздушное судно направляется в аэропорт имени Сабихи Гекчен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение вернуть авиарейс, вылетевший в Стамбул. Рейс приземлился в Симферополе.

Также сообщалось, что уфимский аэропорт отменил регулярный авиарейс из Уфы в Стамбул, летающий два раза в неделю.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка государственного переворота. Генштаб Турции объявил, что власть в стране взяли военные. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Руководство страны заявляет, что на данный момент ситуация в целом находится под контролем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками.