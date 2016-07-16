Анкара, 16 июля, 2016, 05:14 — ИА Регнум. По приказу премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма с авиабазы в Эскишехире в Анкару направлены истребители для уничтожения вертолёта мятежников, атакующего здание парламента, передаёт СМИ.

avia.pro Взлет

Ранее, по сообщению телеканала NTV, премьер-министр Турции также заявил, что самолёты, которые «взлетают без разрешения и выполняют преступные приказы путчистов», будут сбиты.

Как передавало ИА REGNUM, на здание турецкого парламента в Анкаре было сброшено несколько бомб. По информации CNN Turk, в результате взрывов погибли 12 человек.