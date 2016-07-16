Анкара, 16 июля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Более 120 человек арестованы в Турции по подозрению в причастности к попытке государственного переворота. Об этом сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передаёт Agence France-Presse.

onebodyvillage.org Арест

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Руководство страны заявляет, что на данный момент ситуация в целом находится под контролем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками.