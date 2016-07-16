Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 05:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 16 июля, что он останется со своим народом и не собирается никуда бежать, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Эрдоган

По словам главы Турции, на улицы вышли миллионы человек, которые выступают против попытки переворота, за которым стоит исламский богослов Фетхуллах Гюлен.

Эрдоган также отметил, что организаторы переворота пытались разбомбить его резиденцию, добавив, что он проведет чистку армии.