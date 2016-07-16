Афины , 16 июля, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Власти Греции не исключают возобновления массового потока беженцев из Турции после попытки военного переворота в стране. Данный вопрос обсуждался на совещании в министерстве защиты граждан.

.mattiasp.se Беженцы

«Острова находятся в готовности принять потоки беженцев», — сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.

Как передавало ИА REGNUM, в правительстве Греции ранее состоялось экстренное совещание в связи с ситуацией в Турции. Министр обороны Греции на закрытом совещании отдал распоряжение о приведении вооружённых сил в состоянии боевой готовности сроком на неделю.

Напомним, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Руководство страны заявляет, что на данный момент ситуация в целом находится под контролем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее, по некоторым данным, пытался скрыться из страны, прибыл в аэропорт Стамбула, где выступил перед своими сторонниками.