Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 04:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел к толпе своих сторонников в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, куда он прибыл менее часа назад. Кадры с места транслирует телеканал NTV.

telecinco.es Аэропорт имени Ататюрка. Стамбул

Выступая перед журналистами, президент вновь заявил, что причастные к попытке военного переворота понесут самое суровое наказание.

По некоторым данным, глава государства пытался скрыться из страны во время попытки военного переворота. Его местонахождение было неизвестно.

Добавим, что ранее появлялась информация о взрыве в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил телеканал Sky News.