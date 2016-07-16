София, 16 июля, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Турция закрыла движение через контрольно-пропускные пункты на границе с Болгарией. Об этом сообщает пресс-служба болгарского МИД, пережаёт корреспондент ИА REGNUM.

radio-sz.net КПП «Капитан Андреево“

«КПП Капитан Андреево, КПП Малко Тырново, КПП Лесово со стороны Турции закрыты», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что въезд в Турцию с болгарской стороны остаётся открытым. «МИД и МВД остаются в контакте со своими коллегами и будут своевременно информировать о ситуации на границе», — добавили в болгарском ведомстве.

Ранее, напомним, МИД Болгарии распространил рекомендацию для граждан «воздержаться от поездок в Турцию каким бы то ни было транспортом». Болгарам, находящимся в Турции, рекомендовано не покидать мест проживания и избегать любых общественных мест.