Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в аэропорту Стамбула, заявил источник в руководстве страны. Об этом сообщает Daily Beast.

hurriyet.com.tr Аэропорт Стамбула

По некоторым данным, глава государства пытался скрыться из страны во время попытки военного переворота. Его местонахождение было неизвестно.

У аэропорта Стамбула собралась толпа, ожидающая его возвращения. Как ожидается, глава государства выступит с речью в ближайшее время.