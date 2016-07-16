Официальное лицо: Эрдоган приземлился в Стамбуле
Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в аэропорту Стамбула, заявил источник в руководстве страны. Об этом сообщает Daily Beast.
hurriyet.com.tr
Аэропорт Стамбула
По некоторым данным, глава государства пытался скрыться из страны во время попытки военного переворота. Его местонахождение было неизвестно.
У аэропорта Стамбула собралась толпа, ожидающая его возвращения. Как ожидается, глава государства выступит с речью в ближайшее время.