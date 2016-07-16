Анкара, 16 июля, 2016, 03:50 — ИА Регнум. В здании парламент Турции в Анкаре прогремел ещё один взрыв, передаёт телеканал NTV.

Twitter.comRamiAILoIah Военные на улицах Анкары

Ранее сообщалось, что на здание было сброшено несколько бомб, в результате чего были тяжело ранены 15 человек.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой.

Руководство страны заявляет, что на данный момент ситуация в целом находится под контролем.