Анкара, 16 июля, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Телеканалы турецкой гостелерадиокомпании TRT возобновили эфир. Здание главного управления корпорации находится под контролем его сотрудников, ранее захватившие его военнослужащие арестованы, передаёт агентство Anadolu.

etedaal.ir Анкара

Ранее сообщалось, что государственная телевещательная компания в Анкаре была захвачна военными. Диктор телеканала заявил в эфире, что власть в Турции осуществляет «мирный совет», который обеспечит безопасность граждан.

Также поступали сообщения, что военный самолёт сбросил бомбу на здание государственного телеканала в Анкаре, в результате чего есть жертвы.