Анкара, 16 июля, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Национальная разведывательная организация Турции заявила, что попытка военного переворота в стране провалилась. Представитель организации Нух Йылмаз заявил, что «все события завершатся до утра».

hasbahcegazetesi.com/ Президентский дворец. Анкара

По данным разведки, попытку организовать госпереворот предприняло командование ВВС и жандармерии.

Йылмаз сообщил, что спецслужбами задержаны 13 человек в военной форме, пытавшихся проникнуть в президентский дворец в Анкаре.

Начальник Генштаба Турции Хулуси Акар, о захвате которого в заложники сообщалось ранее, по словам представителя разведки, продолжает исполнять свои обязанности.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, а всё высшее политическое руководство страны арестовано.