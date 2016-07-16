Вашингтон, 16 июля, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Группа, близкая к изгнанному исламскому богослову Фетхуллаху Гюлену, опровергла информацию о своей причастности к попытке переворота в Турции против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Reuters.

fgulen.com Фетхуллах Гюлен

«Мы осуждаем любое военное вмешательство во внутреннюю политику Турции», — заявили в Альянсе за общие ценности. «Замечания проэрдогановских кругов о движении носит крайне безответственный характер», — добавили сторонники Гюлена.

Ответственность за попытку переворота в Турции на сторонников Гюлена возложил глава Минюста Бекир Боздаг.