София, 16 июля, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Власти Болгарии приняли решение об усилении патруля на границе с Турцией и рекомендовали гражданам республики воздержаться от поездок в соседнюю страну, где военные предприняли попытку государственного переворота, передаёт Reuters.

atn-trans.com Граница Болгарии и Турции

Как сообщили в пресс-службе правительства Болгарии, премьер-министр Бойко Борисов провёл переговоры со службами безопасности и разведки по ситуации в Турции.

МИД Болгарии распространил рекомендацию для граждан «воздержаться от поездок в Турцию каким бы то ни было транспортом». Болгарам, находящимся в Турции, рекомендовано не покидать мест проживания и избегать любых общественных мест.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.