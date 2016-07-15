Губернатор Стамбула заявил о пресечении попытки госпереворота
Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Попытка военного переворота в Турции пресечена, заявил губернатор Стамбула Васил Шахин в интервью местному телеканалу.
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Васил Шахин — губернатор Стамбула.
«Уже начаты задержания и аресты организаторов путча», — сообщил он.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране захватили военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.