Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Попытка военного переворота в Турции пресечена, заявил губернатор Стамбула Васил Шахин в интервью местному телеканалу.

karar.com Васил Шахин — губернатор Стамбула.

«Уже начаты задержания и аресты организаторов путча», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране захватили военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.