Вашингтон, 16 июля, 2016, 02:29 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама выступил в поддержку демократического правительства Турции, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков Барак Обама

Сообщается также, что президент США обратился к политическим партиям Турции с призывом поддерживать легитимные власти.

Ранее в Белом доме сообщили, что Барак Обама проинформирован Советом национальной безопасности о происходящем в Турции и следит за развитием ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.