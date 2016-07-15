Анкара, 16 июля, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама призвал все партии Турции выступить с поддержкой демократически избранного правительства президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

Глава США призвал их продемонстрировать сдержанность, а также избегать какого-либо насилия и кровопролития.

В Белом дома отметили, что президент США и государственный секретарь Джон Керри провели переговоры 15 июля. Глава американской дипломатии, находящийся в Москве, подчеркнул, что дипломатическое ведомство Вашингтона уделит основное внимание безопасности граждан США.