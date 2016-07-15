Москва, 16 июля, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Речи об эвакуации граждан России из Турции, где военные предприняли попытку государственного переворота, пока не идёт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

artsakhpress.am Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России

По его словам, поступающая на данный момент информация настолько противоречива, что «условий для проведения эвакуации сейчас нет».

Тем не менее, как отметил Песков, Владимир Путин поручил создать все условия для эвакуации россиян из Турции, всем ведомствам дано поручение отслеживать ситуацию и «при первой возможности оперативно действовать с тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и предоставить им возможность для возвращения в страну».

Напомним, ранее сообщалось, что на турецких курортах в настоящее время могут находиться от 500 до 700 российских туристов.