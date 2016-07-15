Анкара, 16 июля, 2016, 02:01 — ИА Регнум. Мятеж в Турции подняла небольшая группа военнослужащих Первой армии, заявил командующий армией Юмит Дюндар, сообщает Hurriyet.

superhaber.tv Юмит Дюндар — командующий армией Турции

По его словам, волноваться не о чем. «Все необходимые меры принимаются военнослужащими, которые остаются в подчинении командования», — сказал Дюндар, добавив, что он находится в контакте с губернатором Стамбула.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране захватили военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».