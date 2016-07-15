В Стамбуле военные открыли огонь по людям на мосту через Босфор
Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Военнослужащие Турции открыли 16 июля огонь по людям, пытающимся пересечь мост через Босфор в Стамбуле в знак протеста против попытки государственного переворота.
Несколько человек получили ранения, сообщает Associated Press.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране захватили военные, всё высшее политическое руководство страны арестован.
Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».