Стамбул, Турция, 16 июля, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Военнослужащие Турции открыли 16 июля огонь по людям, пытающимся пересечь мост через Босфор в Стамбуле в знак протеста против попытки государственного переворота.

hurriyet.com.tr Мост перекрытый турецкими ВС

Несколько человек получили ранения, сообщает Associated Press.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране захватили военные, всё высшее политическое руководство страны арестован.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».