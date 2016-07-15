Анкара, 16 июля, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится на борту самолета, направляющегося в Великобританию, сообщает NBC.

diariodenavarra.es Аэропорт Хитроу в Лондоне

По данным телеканала, в Лондон президент Турции направился после того, как Германия отказалась предоставить ему убежище.

Ранее: Германия отказалась принять Эрдогана — СМИ



Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране захватили военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».