Дамаск, 16 июля, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Жители Дамаска и находящейся под контролем сирийских правительственных сил части Алеппо вышли на улицы в связи с новостями о попытке государственного переворота в Турции, передаёт агентство Reuters.

Дамаск

По сообщениям очевидцев, жители Дамаска и Алеппо стреляют в воздух, реагируя таким образом на события в Турции.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. Слышна стрельба, в небе барражируют истребители и боевые вертолёты. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор.

СМИ сообщают о блокировке Facebook и Twitter. Государственное телевидение Турции прекратило вещание.