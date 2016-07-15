Анкара, 16 июля, 2016, 01:36 — ИА Регнум. В Анкаре военные вертолеты открыли огонь по президентскому кварталу, сообщает Hürriet.

hvkk.tsk.tr Вертолеты ВВС Турции

Ранее сообщалось, что по зданию парламента Турции в столице страны стреляют танки. Автоматные очереди слышны в пяти километрах от аэропорта Стамбула — в районе Гюнешли.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».