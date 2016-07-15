Анкара, 16 июля, 2016, 01:26 — ИА Регнум. В Анкаре один человек пострадал при попытке войти в здание Турецкой государственной телерадиокомпании (TRT), захваченной военными, сообщает Hürriyet.

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Уточняется, что военные открыли огонь по гражданским лицам, пытавшимся войти в здание. Один человек ранен.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. Слышна стрельба, в небе барражируют истребители и боевые вертолёты. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор.

В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны.