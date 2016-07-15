Вашингтон, 16 июля, 2016, 01:15 — ИА Регнум. Госдепартамент США на своей странице в Twitter призвал граждан США, находящихся в Турции, сохранять спокойствие и избегать зон конфликта. По данным Госдепа, на улицах Анкары идет стрельба. Также гражданам США следует связаться с родными и представителями авиакомпаний при намерении покинуть страну.

barenakedislam.com Государственный департамент США

С предупреждением гражданам России выступил МИД РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал граждан России, находящихся в Турции, не покидать свои дома и дождаться информации о ситуации. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель также призвал граждан страны не выходить из своих домов.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. Слышна стрельба, в небе барражируют истребители и боевые вертолёты. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор.

В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».