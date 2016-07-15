Анкара, 16 июля, 2016, 01:07 — ИА Регнум. Германия отказалась принять самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на борту, сообщает телеканал NBC.

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Ранее кипрский телеканал Sigmalive сообщал, что глава государства запросил разрешение на въезд в ФРГ.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране захватили военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. В Турции введено военное положение, на всей территории страны объявлен комендантский час. Объявлено, что в ближайшее время будет подготовлена новая Конституция страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к турецкому народу с призывом выйти на улицы и защитить демократию: «Я призываю всех жителей стран выйти на площади и помочь остановить беспредел».