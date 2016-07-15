Анкара, 16 июля, 2016, 00:44 — ИА Регнум. В Анкаре, где военные 15 июля предприняли попытку военного переворота, прогремел взрыв, сообщает Anadolu со ссылкой на полицию.

Анкара

Информации о пострадавших нет, данные уточняются. Очевидцы опубликовали фотографии в социальных сетях, на которых виден черный столб дыма.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. Слышна стрельба, в небе барражируют истребители и боевые вертолёты. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор.